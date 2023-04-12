Gurbetçilere sandık çağrısı

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Bahçeli, Twitter’dan yaptığı açıklamada Avrupa’da yaşayan vatandaşların kullanacağı oyların önemine dikkat çekerek, özetle şöyle dedi: “Bu seçimler Avrupa Türklüğünün geleceğini de yakından etkileyecektir. Sayıları 6 milyona ulaşan Avrupa Türklüğü bizim için dünyaya çevrilen yüzümüz, milli ve manevi değerleriyle duruş göstermeye çalışan zenginliğimiz, pek çok olumsuz tesire rağmen kaynağından ve kökünden kopmayan gurbet ellerdeki cevherimizdir. Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihinde, Avrupa Türklüğünün seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir. Gün birleşme günüdür, gün zillete karşı Cumhur İttifakı’nda buluşma günüdür.”