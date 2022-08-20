Gurbetçiler vatana akın etti: Yoğunluk oluştu

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Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule ile Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy sınır kapılarından, 2019 yılında 412 bin 795 araçla 1 milyon 703 bin 908 gurbetçi ana vatana geldi. 2020'de pandemi nedeniyle bu sayı 120 bin araçla 492 bin 942'ye düştü. 2021 yılında kara yoluyla 356 bin 187 araçla 1 milyon 402 bin 969 gurbetçi geldi. Bu yıl haziran ayından itibaren ise bu 5 sınır kapısından 193 bin 102 araçla, 1 milyon 872 bin gurbetçi ana vatana giriş yaptı. Bu, son yılların en büyük rakamı oldu.

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Bu yıl ülkeye gelen ve yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerden 812 bin 606'sı yaşadıkları ülkelere geri döndü. Dönüş yolculuğunu sürdüren gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak gurbetçiler, zaman zaman 2 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluşturdu. Kapıkule'de 1750 araçlık otoparkın büyük kısmı dolarken, kara yolu üzerinde de yoğunluk oluştu.Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte otoparkta sıranın kendisine gelmesini bekleyen gurbetçilere, Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan stantlarda çay ve soğuk içecekler ikram ediliyor. Tesis şeklinde kurulan alanda ihtiyaçlarını giderip bekleyen gurbetçiler, sıranın gelmesiyle yollarına devam ediyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, sınır kapılarında, peron ve personel sayısını artırıp, aldığı önlemlerle gurbetçilerin çıkışlarını hızlandırıyor.