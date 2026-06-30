Gurbetçiler askerlikten muaf tutulacak

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Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının uzun yıllardır gündeminde yer alan askerlik sorunuyla ilgili önemli bir adım atılıyor. Yapılacak düzenleme ile yaşadıkları ülkede askerlik hizmetini yerine getiren Türk vatandaşlarının Türkiye’de ikinci kez askerlik yapmalarının ve asker kaçağı olmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

YAKLAŞIK 400 BİN KİŞİ

Düzenlemeden hangi ülkelerde yaşayan Türklerin faydalanabileceğini belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanı’na bırakılacak. Yapılacak düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı belirtiliyor.

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KAÇAK GÖRÜNÜYORLARDI

Mevcut yasaya göre, yaşadıkları ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan Türk vatandaşları, Türkiye’deki askerlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde asker kaçağı durumuna düşüyor. Parti yetkilileri, bu kişilerin Türkiye’ye giriş yaptıklarında haklarında işlem yapıldığı için ülkeye gelemediğini, bazı vatandaşların ise bu yükümlülük nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkmayı tercih ettiğini söyledi. Yapılacak düzenleme ile yurtdışında askerlik görevini yerine getiren vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlandığını aktaran AK Parti kurmayları, “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarının korunması amaçlanıyor. Böylece hem vatandaşların ülkeye gelişlerinin önündeki engeller kaldırılacak hem de yurtdışındaki Türkler sistem içinde tutulacak” dedi.