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Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 09:16,Son Güncelleme:

Gurbetçi kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken kazada öldü

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Gurbetçi kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken kazada öldü
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AYDIN’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen kazada Almanya'dan yurda dönüş yapan ve Denizli'ye giderken mola veren aileden Zeynep Aydın (73), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazadan sonra otomobili olay yerinde bırakıp kaçan sürücü M.A., polisin çalışması sonucu Nazilli ilçesinde yakalandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Pamukören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz gün Almanya'dan ailesiyle birlikte yurda dönüş yapan Zeynep Aydın, yakınları ile birlikte Denizli'ye gitmek üzere yola çıktı. Otomobil Aydın'ın Kuyucak ilçesi sınırlarında yolun karşısında bulunan dinlenme tesisine gitmek üzere mola verdi. Otomobilden inen ve yakınlarını beklemeden yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Aydın'a, M.A. (32) yönetimindeki 20 GK 458 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Aydın, yaklaşık 10 metre savruldu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonrası sürücü M.A. otomobili bırakıp kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Bu arada kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, plaka numarasından sürücünün kimliğini tespit etti. Telsiz anonsu ile sürücünün kaçtığı bilgisi üzerine kentin giriş ve çıkışlarında önlem alındı. yapılan kontroller sonucu sürücü M.A., Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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