Gurbetçi itfaiyeci bu kez depreme koştu

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Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Waldshut kentinde yaşayan itfaiyeci Doğan Atalay (40), 2021 yılında Antalya’daki Manavgat yangınının haberini alır almaz gönüllü olarak bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarına katıldı. Yangından sonra Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde de gönüllü olarak çalışmalara katılan Atalay, Kahramanmaraş merkezli iki deprem haberini alır almaz bölgeye gelebilmek için arkadaşlarını organize etti. Almanya'dan gönüllü 2 arkadaşıyla deprem bölgesindeki çalışmalar için harekete geçen Atalay, 38 saat yolculuğun ardından depremden etkilenen Adıyaman'a geldi.

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Doğan Atalay , Manavgat yangınına müdahale için Almanya’dan gelmişti.

‘GELİN BİRLİKTE YARDIM EDELİM’

Almanya'nın yanı sıra bölgeye İspanya'dan köpekleriyle beraber gelen ekibe eşlik ettiğini belirten Atalay, “İspanyol ekiple beraber 10 ceset bulduk. Allah'tan ümit kesilmez. Hâlâ canlı çıkabiliyor. Vatanımıza geçmiş olsun. Almanya'dan gelmek isteyen kalifiye eleman, itfaiyeci, ilk yardım bilenleri ve polisleri buraya çağırıyorum. Gelin birlikte yardım edelim. Bu 1- 2 haftalık bir iş değil. Hiç kolay değil. Daha aramadığımız yüzlerce daire var" dedi.