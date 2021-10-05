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Gurbetçi işadamı cinayetinde flaş ayrıntılar!

#Cinayet#Gurbetçi#Bıçak
Gurbetçi işadamı cinayetinde flaş ayrıntılar

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, gurbetçi işadamı Cahit Tatlı'nın (49) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Suriye uyruklu Firas S., kız arkadaşı Ceren İ. ile Ali İhsan Ç.’nin cinayet öncesi 180 TL’ye bıçak satın aldıkları ortaya çıktı. Araştırmada 3 şüphelinin cinayet sonrasında ise 3 bin 500 euro parayı bir markette TL'ye çevirdikleri belirlendi.

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Gurbetçi işadamı Cahit Tatlı'nın öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin; olaydan önce İzmit'te 180 liraya bıçak satın aldıkları, kamera kayıtlarından yapılan incelemede eve Ali İhsan Ç.'nin aracıyla geldikleri, olaydan sonra ise Başiskele'de Suriye uyruklu başka bir kişinin işlettiği markette 3 bin 500 euro parayı TL'ye çevirdikleri belirlendi. 3 şüpheli cinayeti itiraf ederken, bıçağı Seka Park mevkiinde denize attıklarını söyledi. Denizde yapılan aramada bıçak ekipler tarafından bulundu. Cinayetle ilgili 3 şüphelinin jandarmadaki sorgulamaları devam ediyor. 

Gurbetçi işadamı cinayetinde flaş ayrıntılar

NE OLMUŞTU?

Olay, geçen cuma akşamı Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkisinde meydana gelmişti. Almanya’da yaşayan işinsanı Cahit Tatlı, Başiskele ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Cahit Tatlının evinin önündeki cipinin çalındığını belirlemişti. Cahit Tatlı'ya ait cip, Kocaeli Fuarı içerisinde bulunmuştu. Araştırmalarını sürdüren jandarma, Cahit Tatlı'nın görüştüğü kişileri takibe alırken, güvenlik kameraları kayıtları incelenmişti. Soruşturma sonunda Cahit Tatlı'nın arkadaşları olan Suriye uyruklu Firas S., kız arkadaşı Ceren İ. ve Ali İhsan Ç. gözaltına alınmıştı. 

Gurbetçi işadamı cinayetinde flaş ayrıntılar
Cahit Tatlı

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#Cinayet#Gurbetçi#Bıçak