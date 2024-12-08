Gurbetçi 'çifte vatandaşlığa’ ilgisiz kaldı

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Almanya’da çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasa geçen haziran ayında yürürlüğe girmişti. Uzun süre yürütülen diplomatik süreçlerin ardından yeni yasayla çifte vatandaşlığın önündeki engeller kalktı. Ancak, gurbetçiden beklenen ilgi gelmedi. Edinilen bilgilere göre, Alman vatandaşı olan 800 bin Türk’ten bugüne kadar yalnızca 15 bin kişi başvurdu. Yasanın yürürlüğe girmesiyle potansiyel olarak yaklaşık 600 bin başvuru beklenirken, başvuruların bu kadar düşük olmasının ardından AK Parti harekete geçti. Konuyla ilgili atılabilecek adımların ve hükümet kanadında neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

BÖLGESEL TOPLANTILAR

Partide yapılan toplantılarda, başvuruların daha da artması için Almanya’da bölgesel toplantılar yapılması başta olmak üzere bürokraside sadeleştirme ve askerlik gibi konular masada. AK Parti kurmayları, “Almanya’daki vatandaşlarımızla ve çocuklarıyla bu bağı artırmamız gerekiyor. Bu sürecin daha kolaylaştırılması için elimizden geleni yapmalıyız. Bürokraside bazı işlemlerin sadeleştirilmesi başta olmak üzere neler yapabilirizi tartışıyoruz” dediler.

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EN AZ BAŞVURU ERKEKLERDEN

-Başvuranlar arasında en az erkeklerin yer aldığı öğrenildi. Özellikle askerlik konusunda çekincelerinin olduğu belirtilirken yurtdışında yaşayan vatandaşların yaklaşık 10 bin Euro gibi bedelli askerlik ücretine sıcak bakmamaları nedeniyle vatandaşlığa geçmeye mesafeli yaklaştığı aktarıldı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti kurmayları, “Almanya’da paralı askerlik var, yani meslek olarak yapılıyor. Türkiye’deki gibi bir zorunluluk yok. Bu nedenle Türk vatandaşlığına geçtikleri takdirde askerlik ya da bedelli askerlik gibi gündemleri var. O yüzden de başvuranlar arasında erkekler çok az. Türk vatandaşlığına geçmeleri için bu ücretlerle ilgili MSB ile ne yapabiliriz? Belki bu ücretin tek seferlik azaltılması gibi konular olabilir. Bunlar gündemimizde, konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.