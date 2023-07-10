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Gurbetçi çift kazada hayatını kaybetmişti... Tatil için Didim'e gittikleri ortaya çıktı

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#Aydın#Tatil#Hollanda
Gurbetçi çift kazada hayatını kaybetmişti... Tatil için Didime gittikleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 12:43

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Hollanda'dan Türkiye'ye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin traktör ile bir evin duvarına çarptığı kazada hayatını kaybeden Şevket Güngör (60) ile eşi Emine Güngör'ün (57), gelinleri İklime Güngör (41) ve torunları Umut Güngör (3) ile tatil için Aydın'ın Didim ilçesine gittikleri ortaya çıktı.

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Kaza, 8 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Pamukören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hollanda'dan Türkiye'ye gelen Şevket Güngör'ün kullandığı 60 DJ BX plakalı otomobil, önce aynı yönde giden Veli Ö. idaresindeki 09 F 3048 plakalı traktöre sonra bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücü ile eşi Emine Güngör hayatını kaybetti, gelinleri İklime Güngör ile torunları Umut Güngör ise ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

UMUT, ÜNİVERSİTE HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Tatil için Aydın'ın Didim ilçesine gittikleri öğrenilen Güngör çiftinin cenazeleri, dün yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, memleketleri Karaman'a götürüldü. Cenazeler, bugün öğle vakti Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Büyükada Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Öte yandan İklime Güngör'ün tedavisi Nazilli Devlet Hastanesi'nde sürerken, Umut Güngör Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan traktör sürücüsü Veli Ö.'nün ise işlemleri sürüyor.

Gurbetçi çift kazada hayatını kaybetmişti... Tatil için Didime gittikleri ortaya çıktı

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#Aydın#Tatil#Hollanda

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