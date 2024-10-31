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Güpegündüz kaçırmaya çalıştı

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#ADANA#Seyhan#Selin İrtegün
Güpegündüz kaçırmaya çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 07:00

ADANA Seyhan’da Selin İrtegün (25), 7 yıldır evli olduğu Koray İrtegün’den (30) şiddet gördüğü için boşanma kararı aldı.

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Eşinden boşanmak istemeyen Koray İrtegün’ün Selin İrtegün’ü ölümle tehdit ettiği öne sürüldü. Koray İrtegün, önceki günlerde eşine barışma teklifi yaptı ancak Selin İrtegün bunu reddedince çılgına döndü. Bir süre boşanma aşamasındaki eşini takip eden Koray İrtegün, güpegündüz sokak ortasında eşini kaçırmaya çalıştı.

ÇIĞLIK ATIP DİRENDİ

Genç kadını kucaklayıp zorla araca bindirmeye çalışan Koray İrtegün’e Selin İrtegün direndi. Gözü dönen koca, çığlıklar atan eşini kaçıramayacağını anlayınca aracına binerek kaçtı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koray İrtegün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#ADANA#Seyhan#Selin İrtegün

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