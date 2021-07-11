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KoronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda kapatÄ±lan mesire alanlarÄ± yeni kararlar kapsamÄ±nda yeniden kullanÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±. AÃ§Ä±lan mesire alanlarÄ±na vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sabah saatlerinde dahi 30 dereceye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± turizm kenti Antalya'da BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi bÃ¼nyesinde hizmet veren Kemer karayolu Ã¼zerindeki TopÃ§am Mesire AlanÄ±, yoÄŸun talep gÃ¶rdÃ¼. Saat 07.00'de aÃ§Ä±lan mesire alanÄ±nda yer bulmak isteyenler araÃ§larÄ±yla gÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla sÄ±raya girmeye baÅŸladÄ±. Mesire alanÄ± giriÅŸinde baÅŸlayan 1 kilometrelik araÃ§ kuyruÄŸu ana yola kadar uzandÄ±. AraÃ§ kuyruÄŸu dron ile havadan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Saat 07.00'de giÅŸelerin aÃ§Ä±lmasÄ±yla Ã¼cretlerini Ã¶deyenler bu kez iÃ§eride en iyi yeri bulabilmek iÃ§in arayÄ±ÅŸa girdi. Bu sÄ±rada gÃ¶revliler iÃ§eriye giren vatandaÅŸlara, Ã§Ã¶plerini toplamalarÄ± iÃ§in Ã§Ã¶p torbalarÄ± daÄŸÄ±ttÄ±.Â Antalya dÄ±ÅŸÄ±ndan da kiÅŸilerin geldiÄŸi, 300 araÃ§ kapasiteli mesire alanÄ±na 1 saat iÃ§erisinde 215 araÃ§ ile 860 kiÅŸi giriÅŸ yaptÄ±. Ä°Ã§eriye girenler mesire alanÄ±nda hem piknik yapÄ±p hem de yakÄ±nlarÄ±ndaki denize girdi.

Sabah erken saatlerden itibaren mesire alanÄ±na girebilmek iÃ§in araÃ§ kuyruÄŸunda bekleyen AydÄ±n Serhat, â€œTrafik yoÄŸunluÄŸu, Antalya artÄ±k kabuÄŸuna sÄ±ÄŸamÄ±yor. Kent merkezinden geliyoruz, burasÄ± da 6-7 kilometre uzaklÄ±kta. Sabah 05.00'te yola Ã§Ä±ktÄ±k. Saat 07.30'da iÃ§eriye girebildik. Pandemi kurallarÄ±na uymamÄ±z ve dikkatli olmamÄ±z lazÄ±m. ÅžikayetÃ§i deÄŸiliz, Antalya'yÄ± seviyoruz" dedi.

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