Günün en güzel haberi! Deniz kenarı isteği ambulansla yerine getirildi

Aydın Valiliği koordinesi ve diğer kurum ve kuruluşların da desteği ile 21 Aralık 2022 tarihinde başlatılan 'Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi Engelli Veri Bankası' projesi kapsamında 6 bin 502 hasta evde bakım hizmeti verilmeye başlandı. Proje kapsamında evde yatalak olarak tedavi gören 2 bin 830 dışarıya çıkamayan hastanın isteği de yerine getiriyor. Efeler İlçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan yatalak hastalardan Nuray Gürbüz'e sağlık ekipleri nereye gitmek istediğini sordu. Gürbüz'ün, deniz kenarına gitmek istediğini söylemesi üzerine evden sedye ile alınarak ambulansla sahil kenarına götürüldü.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi
"Aydın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Koordinesi'nde Aydın'da 'Engelli Veri Bankası' oluşturduk. Buradaki temel amacımız tüm engellileri bir kayıt sistemi içerisinde görebilmekti. Engellilerin yanında özellikle süreğen ve kronik hastalıkları da bu kayıt sistemine dahil ettik. İl Sağlık Müdürlüğümüzün hastanelerde oluşturulan ekiplerle il genelinde sağlık hizmetleri verilmektedir.
'HER DİLEK SONRASI HASTALARIMIZIN ŞİFASINA KATKI SUNDUK'
Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de "Aydın'da valimizin talimatıyla kurduğumuz 'Engelli Veri Bankası' üzerinden tıbbi cihaza tam bağımlı hastalarımıza evde sağlık hizmetleri vererek evde tedavi hizmeti vermekteyiz. Ancak yaptığımız ziyaretlerde sosyal ihtiyaçlarının son derece kıymetli olduğu ve tedavilerin çok ciddi olduğunu fark ettik. Bunun üzerine kurduğumuz operasyon merkeziyle de o hastalarımızın tıbbi verilerini tekrar inceledik. Buna uygun olan hastalarımızın transferleri için gerekli ekipleri oluşturduk. Her bir yerine getirdiğimiz dilek sonrasında hastalarımızın şifalarına katkı ve aynı zamanda bu alanda görev yapan arkadaşlarımızın motivasyonlarında ciddi derecede artış olduğu gözlendi" diye konuştu.