Günün en anlamlı haberi! Örnek öğretmen

Ülkenin dört bir yanında var gücüyle çalışıyor fedakâr ve cefakâr öğretmenler. Anlattıkları bir yana yaşantılarıyla örnek oluyorlar yükselen nesle. Onlardan bir tanesi Mehmet Murat Boz öğretmen. Sadece bir öğretmen değil, hayatları şekillendiren hatta hayatları kurtaran bir kahraman.

TED Ankara Koleji’nin beden eğitimi öğretmeni Mehmet Murat Boz meslekte neredeyse 30 yılı geride bırakmış. Öğretmen olarak sayısız öğrencisinin hayatının şekillenmesine katkıda bulunmuş ama onun bir de hayat kurtarma işi var; Boz, bu işe 11 yıl önce Arama Kurtarma Derneği’ne (AKUT) üye olarak başlamış. Mehmet Murat öğretmen hayata bakışını şöyle anlatıyor: “Öğretmenlik sadece derse girip çıkmak değil. Farklı dokunuşlar da yapmak zorundasınız. Çocukların çok farklı yetenekleri var. Onları öğretmen olarak bizim keşfetmemiz lazım. Öğrencilere ışık tutuyoruz, kılavuzluk ediyoruz. Ben çaresiz olan, hayatı tehlikeye girmiş her canlıya yardım etmeye çalışıyorum mesela. Sınıfa bir kelebek girmişse yaşamını özgürce sürdürmesi için onu usulca alıp doğaya bırakıyorum. Bunu gören öğrenci de aynısını yapıyor. Belki anne babası da ondan görüyor. Böyle silsile halinde yaymamız lazım iyiliği.

HAYAT KURTARIYOR

Yaşamak sadece yemek, içmek, öğretmen olarak okula gidip gelmek değil. Birilerine dokunmamız lazım. Bunu sadece okulda değil her insana karşı yapmak gerek. 2009 yılında AKUT’a gönüllü olarak girdim ve daha sonra arama kurtarma Ankara ekip sorumlusu oldum. Van depremine gittim. Elâzığ depremi, Giresun sel felaketi ve son olarak tabii İzmir depremi… Mutluluğun en üst noktasını da üzüntünün en derinini de afet bölgelerinde yaşarsınız. Ortaya gönlünüzü koyarak yapıyorsunuz bu işleri. Ve bunlar yardım etmenin ne kadar yüce bir iş olduğunu çok derinden hissettiriyor.

Enkaza baktığınızda her anı farklı bir üzüntü. Ve o enkazın içinde mutluluk arıyorsunuz aslında. Bulabilirseniz ne âlâ. İzmir’de bulduk. Bizim de çalıştığımız Rıza Bey apartmanında 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek mucizesine şahitlik etmek bambaşka bir duyguydu.”

FAY HATTINI BİSİKLETLE GEÇTİ

Van Erciş’ten Yalova’ya 1500 kilometre pedalladığını, Kuzey Anadolu fay hattını baştan sona bisikletle geçtiğini söyleyen Mehmet Murat Boz, “Her konakladığım yerde insanlara afet bilinçlendirme eğitimleri verdim. Çünkü biliyoruz ki burada yaşayan insanlar bir gün depremi yaşayabilirler. Deprem öncesi her türlü tedbiri almaları için bir bilinç oluşturmak istedim. Son 20 yılım hep sivil toplum kuruluşlarıyla geçiyor. Sporun her türünü deniyor, öğrencilerime örnek olmaya gayret ediyorum” dedi.

ÖĞRENCİLER İÇİN KOŞTU

Geçen İstanbul maratonunda 42 kilometreyi Türk Eğitim Derneği’nin burslu öğrencileri adına koştuğunu söyleyen Boz, “Sonra AKUT ekibi olarak 7 bine yakın siperlik yaptık ve sağlık çalışanlarımıza, hapishanelere, hastanelere dağıttık. Sadece öğretmen değil sadece baba değil örnek alacakları insan olmak için çabalıyoruz” diyor.