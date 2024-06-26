Günümüzün yeni problemi: Yalnızlık pandemisi

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Pandemi sonrası Harvard Üniversitesi’nde 950 Amerikan vatandaşıyla yapılan bir araştırma ise yetişkinlerin yüzde 36’sının, 18-25 yaş arası gençlerin de yüzde 61’inin ciddi bir yalnızlık yaşadığını ortaya koydu. Yeni pandemi olarak tanımlanan yalnızlığın Türkiye’de hayata nasıl yansıdığını uzmanlarla konuştuk.

‘DEPRESİF HİSSEDİYORLAR’

Psikiyatrist Tanju Sürmeli, şunları söyledi: “Türkiye’deki gençlerde madde kullanımı ve intihar oranı arttı. Kendilerini depresif hissediyor ve sosyal medyaya yöneliyorlar. Bu, beyni olumsuz etkiliyor ve gençler sosyal izolasyona yöneliyor. COVID-19 pandemisi insanların yalnızlaşmasında önemli bir rol oynadı.”

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, “Çocukların sürekli teknolojik aletlerle vakit geçirmesi onların sosyal becerilerini geliştirmesinin önüne geçiyor. Böylece gençler ilişki yürütme konusunda sorun yaşıyor ve haliyle yalnızlık hissediyor” ifadelerini kullandı.

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‘TRAVMATİK BİR NESİL’

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Sargın ise gençlerin derinleşmesine bir iletişim kuramadığını ve COVID-19 pandemisi nedeniyle travmatik bir nesilin ortaya çıktığını söyledi.