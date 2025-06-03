×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Guns N' Roses, İstanbul konserinde Mattia Ahmet Minguzzi'ye şarkı armağan etti

Güncelleme Tarihi:

#Guns N' Roses#Guns N' Roses İstanbul Konseri#Mattia Ahmet Minguzzi
Guns N Roses, İstanbul konserinde Mattia Ahmet Minguzziye şarkı armağan etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 00:52

İstnabul'da konser veren dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses, konserde çaldıkları Knockin' on Heaven's Door(Cennetin kapısını çalmak) isimli şarkıyı 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'ye hediye etti.

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda unutulmaz bir konser verdi.

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin kendilerine hayran olduğunu ve konsere katılmak istediğini öğrenen grup üyeleri, sahnede söyledikleri Knockin' on Heaven's Door isimli şarkıyı Minguzzi'ye hediye etti.

Ayrıca şarkı çalınırken stadyumda kurulan dev ekranlara Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafı yansıtıldı.

Stadyumu dolduran binlerce müziksever, parça bittiğinde uzun süre ABD’li grubu alkışladı.

Guns N Roses, İstanbul konserinde Mattia Ahmet Minguzziye şarkı armağan etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Guns N' Roses#Guns N' Roses İstanbul Konseri#Mattia Ahmet Minguzzi

BAKMADAN GEÇME!