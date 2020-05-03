Günlük vaka 2 binin altına düştü

Bakan Koca’nın da Twitter’dan paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, dün 36 bin 318 test yapıldı. Bu kapsamda 1983 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 78 kişi vefat etti, 4 bin 451 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, toplam vaka sayısı 124 bin 375 ve toplam vefat sayısı 3 bin 336’ya ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1445, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 778, iyileşen toplam hasta sayısı da 58 bin 259 oldu. Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın” açıklamasını yaptı.