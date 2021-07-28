Günlük çalışma süreleri güncellendi! Gece, gündüz ve ağır vasıta çalışma süresi ne kadar oldu? İşte Resmi Gazete bilgisi!

Günlük çalışma saati Resmi Gazete'de yayımlanarak değişti. Alınan kararın ardından çalışanların gözü gece gündüz çalışma sürelerine çevrildi. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük 9 saati geçmeyen çalışma süresi, herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabilecek.

GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ NE KADAR OLDU?

6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.”

AĞIR VASITA KULLANANLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların "9 saati geçemez" olarak belirlenen günlük çalışma süresi, herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate kadar çıkarılabilecek.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

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