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Haber Giriş: 28.07.2021 - 02:33 | Son Güncelleme:

Günlük çalışma süreleri güncellendi! Gece, gündüz ve ağır vasıta çalışma süresi ne kadar oldu? İşte Resmi Gazete bilgisi!

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Günlük çalışma süreleri güncellendi! Gece, gündüz ve ağır vasıta çalışma süresi ne kadar oldu? İşte Resmi Gazete bilgisi!

Günlük çalışma süreleri ile ilgili değişikliğe gidildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre gece, gündüz çalışma süresi ile profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süreleri güncellendi. Günlük iş süresinin 11 saati geçmeyeceği bildirildi. Peki, gece, gündüz ve ağır vasıta çalışma süreleri ne kadar oldu? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

Günlük çalışma saati Resmi Gazete'de yayımlanarak değişti. Alınan kararın ardından çalışanların gözü gece gündüz çalışma sürelerine çevrildi. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük 9 saati geçmeyen çalışma süresi, herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabilecek.

GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ NE KADAR OLDU?

6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.”

Günlük çalışma süreleri güncellendi Gece, gündüz ve ağır vasıta çalışma süresi ne kadar oldu İşte Resmi Gazete bilgisi

AĞIR VASITA KULLANANLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların "9 saati geçemez" olarak belirlenen günlük çalışma süresi, herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate kadar çıkarılabilecek.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

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