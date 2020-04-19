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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 14:12,Son Güncelleme:

Günlük 18 bin aracın geçtiği kara yolu sessizliğe büründü

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Günlük 18 bin aracın geçtiği kara yolu sessizliğe büründü
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Bilecik'i büyükşehirlere bağlayan ve günlük ortalama 18 bin aracın geçtiği D-650 kara yolu, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin geçiş güzergahında bulunan Bilecik'teki D-650 kara yolunda araç trafiği azaldı. 

Bilecik'i Sakarya, Eskişehir ve Bursa'ya bağlayan kara yolunda geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyan araçların dışında özel otomobillerin neredeyse yok denilecek kadar olması dikkati çekti.

Kara yolunda polis ve jandarma ile sağlık ekiplerinin kontrollerini sürdürdüğü gözlendi.

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