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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 21.03.2021 - 02:42 | Son Güncelleme:

Günlerdir yoğun bakımdaydı... 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti

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Günlerdir yoğun bakımdaydı... 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti

Yıllar önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik’te özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz’ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu.

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