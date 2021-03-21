Günlerdir yoğun bakımdaydı... 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik’te özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz’ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu.

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