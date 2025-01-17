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Günlerdir yağan kar 3 metreye ulaştı... Ekiplerin seferberliği sürüyor

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#Kar#Van#Hava Durumu
Günlerdir yağan kar 3 metreye ulaştı... Ekiplerin seferberliği sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 13:23

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki karakol ve üs bölgelerinin kardan kapanan yollarının açılması için karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede çalışmalar 6 iş makinesiyle sürdürülüyor.

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Başkale ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışı, kırsaldaki birçok mahalle ve mezra yolu ile sınırın sıfır noktasındaki karakol ve üs bölgelerinin de yolunun kapanmasına neden oldu.

Günlerdir yağan kar 3 metreye ulaştı... Ekiplerin seferberliği sürüyor

Kırsal mahallelerin yolunun açılmasının ardından, yüksek kesimlerdeki karakol ve üs bölgelerinin yollarının açılması için de çalışma başlatıldı.

Günlerdir yağan kar 3 metreye ulaştı... Ekiplerin seferberliği sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 3 metreyi aştığı bölgede, çalışmalarını 6 iş makinesiyle sürdürürken, hava şartlarına göre gece gündüz sürdürülen çalışmaların da en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. 

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Günlerdir yağan kar 3 metreye ulaştı... Ekiplerin seferberliği sürüyor

 

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#Kar#Van#Hava Durumu

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