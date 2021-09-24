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Günlerdir kayıptı... Tuana'dan haber geldi!

#Kayıp#Tuana Öztürk#Bursa
Günlerdir kayıptı... Tuanadan haber geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 20 Eylül’de arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek, evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Tuana Öztürk (14), Bursa’da bulundu. Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) Manavgat’taki orman yangınında evleri yanan ve Aydın’ın Nazilli ilçesine taşınan Müzeyyen Küçük’ün kızı Tuana Öztürk’ten 20 Eylül’den beri haber alınamadı. Arkadaşlarıyla buluşacağını belirterek evden çıkan ve eve dönmeyen kızına ulaşamayan anne Müzeyyen Küçük, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, yaptığı çalışmada Tuana Öztürk’ün Bursa’ya gittiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, durumu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Annenin bir süre Bursa’da oturduklarını söylemesi üzerine ekiplerin, Tuana’nın çocukluk arkadaşlarının adreslerinde arama yaptığı ancak izine rastlayamadığı belirtildi. Araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Tuana Öztürk’ü merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi’nde buldu.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Tuana Öztürk, Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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#Kayıp#Tuana Öztürk#Bursa