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Tuzla'da 27 Nisan 2022 tarihinde polise baÅŸvuran ErdoÄŸan Kahraman, oÄŸlunun 26 Nisan tarihinde evinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir daha kendisinden haber alamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek ihbarda bulundu. ErdoÄŸan Kahraman oÄŸlunun hayatÄ±ndan endiÅŸe ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â

KAYIP ÅžAHISLAR BÃœRO AMÄ°RLÄ°ÄžÄ° SORUÅžTURMA AÃ‡TI

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan olayla ilgili soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±. YapÄ±lan inceleme sonucu 26 Nisan 2022 tarihinde evinden Ã§Ä±kan UÄŸur Kahraman'Ä±n kayÄ±npederinin otomobiline bindiÄŸi tespit edildi. GÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde UÄŸur Kahraman'Ä±n eski kayÄ±npederi ile otomobille uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. KayÄ±p olan UÄŸur Kahraman'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Ezgi A.(21)'Ä±n yeniden evlendiÄŸi eÅŸinin AdÄ±yaman'daki evinde kendisini asarak intihar ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ezgi A.'nÄ±n iki Ã§ocuÄŸunun ErdoÄŸan Kahraman'Ä±n evinde kaldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Â

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ESKÄ° KAYINPEDER GÃ–ZALTINA ALINDI

KayÄ±p ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸine baÄŸlÄ± ekipler yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan eski kayÄ±npeder HÃ¼seyin S.'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde sorgulanan HÃ¼seyin S. baÅŸlarda her ÅŸeyi inkar etse de daha sonra iÅŸlediÄŸi cinayeti itiraf etti. Poliste ifade veren ÅŸÃ¼pheli HÃ¼seyin S. kÄ±zÄ±yla ayrÄ±ldÄ±ktan sonra damadÄ± ile torunlarÄ±nÄ± gÃ¶rebilmek iÃ§in iliÅŸkisini devam ettirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. DamadÄ±nÄ±n sÄ±k sÄ±k torunlarÄ±nÄ± gÃ¶stermemekle tehdit ettiÄŸini sÃ¶yleyen HÃ¼seyin S., "Beni torunlarÄ±mÄ± gÃ¶stermemekle tehdit edip, getir gÃ¶tÃ¼r iÅŸlerini yapÄ±yordu. KÄ±zÄ±mdan geri kalan torunlarÄ±mÄ± gÃ¶rmek iÃ§in onun her tÃ¼rlÃ¼ eziyetine katlandÄ±m." dediÄŸi belirtildi.

OLAYI DETAYLARI Ä°LE ANLATTI

Olay gÃ¼nÃ¼ eski damadÄ±nÄ±n kendisini telefonla aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve otomobille almasÄ±nÄ± istediÄŸini anlatan HÃ¼seyin S. "Onu otomobille aldÄ±m. Birlikte Tuzla, AydÄ±nlÄ± Mahallesinde bulunan evime gittim. Orada aynÄ± konulardan dolayÄ± yine aramÄ±zda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±." dedi.Â

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"CESEDÄ° VARÄ°LE KOYDUM"

TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine eski damadÄ±nÄ±n satmasÄ± iÃ§in verdiÄŸi tabancayÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen HÃ¼seyin S. "Onu bir el baÅŸÄ±na ateÅŸ ederek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼m. Daha sonra cesedi bir varilin iÃ§ine koyarak kapaÄŸÄ± kapattÄ±m. OturduÄŸum apartmanÄ±n bahÃ§esinde bulunan mÃ¼ÅŸtemilata sakladÄ±m." dedi.Â

Ä°Ã‡Ä°NDE CESET OLAN VARÄ°LÄ° HURDACILARA TAÅžITTIRMIÅž

Cinayetin ardÄ±ndan eÅŸinin fark etmemesi iÃ§in evi temizlediÄŸini, olayda kullandÄ±ÄŸÄ± silahÄ± parÃ§alara ayÄ±rarak Ã§eÅŸitli yerlere attÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen HÃ¼seyin S.'nin 5 gÃ¼n sonra iÃ§inde ceset bulunan varili yoldan geÃ§en hurdacÄ±lara para vererek taÅŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ve Pendik'te bulunan kendi anne ve babasÄ±nÄ±n evine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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Burada varili hiÃ§ aÃ§madan, binanÄ±n kullanÄ±lmayan asansÃ¶r boÅŸluÄŸuna saklayan ÅŸÃ¼phelinin normal hayatÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylediÄŸi belirtildi.Â

POLÄ°S CESEDÄ° BULDU

Polis ÅŸÃ¼phelinin ifadesi Ã¼zerine Pendik'te bulunan adrese gittiÄŸinde, apartman boÅŸluÄŸundaki varili ve iÃ§indeki cesedi buldu. Ceset incelemelerinin ardÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Aranan ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸinde iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheli HÃ¼seyin S. adliyeye sevk edildi. HÃ¼seyin S. Ã§Ä±kÄ±ÅŸta "KÄ±zÄ±mÄ± Ã¶ldÃ¼ren, uyuÅŸturucu ve fuhÅŸa sÃ¼rÃ¼kleyen kiÅŸiydi. Cinayeti kÄ±zÄ±mÄ±n namusu, torunlarÄ±mÄ±n namusu iÃ§in iÅŸledim." diye baÄŸÄ±rdÄ±.Â