Günlerdir haber alınamıyor! Son görüldüğü bölgede arama başlatıldı

Merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesinde oturan Salih Geçgel, Pazartesi günü evden çıktı. Geçgel’den bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Günlerdir polis ekiplerince aranan Geçgelin en son evinden 10 kilometre uzakta bulunan Ovaakça Mahallesinde görüldüğü tespit edildi. Mahalleliyle görüşen polis, Salih Geçgelin sürekli yürüyerek buraya geldiğini, kahvede oturup çay içtiğini ve daha sonra ormanlık alana girdiğini öğrendi. Ekipler bunun üzerine durumu arama ve kurtarma ekiplerine bildirdi.



EKİPLER ORMANLIK ALANDA



İhbar üzerine AFAD, AKUT, NAK ve ANDA ekipleri, Geçgelin en son görüldüğü bölgeye geldi. Geçgeli bulmak için ormanlık alanda başlatılan çalışma devam ediyor.