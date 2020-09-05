MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGünlerdir haber alınamıyor! Son görüldüğü bölgede arama başlatıldı
GeriGündem Günlerdir haber alınamıyor! Son görüldüğü bölgede arama başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 05.09.2020 - 21:34 | Son Güncelleme:

Günlerdir haber alınamıyor! Son görüldüğü bölgede arama başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günlerdir haber alınamıyor! Son görüldüğü bölgede arama başlatıldı
Abone Olgoogle-news

Bursa'da 6 gündür kayıp olan Salih Geçgel (27) için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKUT, ANDA ve NAK ekipleri Geçgel’i ormanlık alanda arıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesinde oturan Salih Geçgel, Pazartesi günü evden çıktı. Geçgel’den bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Günlerdir polis ekiplerince aranan Geçgelin en son evinden 10 kilometre uzakta bulunan Ovaakça Mahallesinde görüldüğü tespit edildi. Mahalleliyle görüşen polis, Salih Geçgelin sürekli yürüyerek buraya geldiğini, kahvede oturup çay içtiğini ve daha sonra ormanlık alana girdiğini öğrendi. Ekipler bunun üzerine durumu arama ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

EKİPLER ORMANLIK ALANDA

İhbar üzerine AFAD, AKUT, NAK ve ANDA ekipleri, Geçgelin en son görüldüğü bölgeye geldi. Geçgeli bulmak için ormanlık alanda başlatılan çalışma devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle