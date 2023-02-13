Günler sonra ilk gülücük

Haberin Devamı

152. SAAT

Adıyaman’da Çorumlu madenciler ve Çorum İtfaiyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde dinleme yapılan Narlıkuyu Sitesi’ndeki 8 katlı A Blok enkazı altında kalan 8 yaşındaki Hacı Ahmet'in sağ olduğunu sabah saatlerinde tespit etti. AFAD, TTK ve UMKE ekiplerinin, “Beni duyan var mı? Beni duyuyorsan; 3 kere yere vur” şeklindeki seslenişine, enkazdan karşılık geldi. Küçük çocuğun koltuk arasında sıkıştığı için çıkarılması zaman aldı. Çalışma sonrası depremin 152. saatinde ekiplerin kucağında enkazın girişine taşınan Hacı Ahmet Eyice daha sonra sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun anne babası ve kardeşinin de enkaz altında olduğu, onlardan haber alınamadığı ifade edildi.

İLK SÖZLERİ ‘AMCA SU İSTİYORUM’ OLDU

Hacı Ahmet Eyice’yi sağ olarak kurtaran ekipten Çorumlu itfaiyeci Salih Hoşbak o anları anlattı: “Ahmet’in ilk sözü ‘Amca su istiyorum’ oldu. ‘Vereceğim’ dedim. Sonra ‘Karnım acıktı’ dedi. Işığı tuttum ‘Görüyor musun?’ dedim ‘Görüyorum’ dedi. Gözünün önünün aydınlanmasını sağladım, sakinledi. ‘Meyve suyu istiyorum’ dedi. ‘Vereceğim’ dedim. Oturma odasında kalmışlar. Ahmet, annesi ve kardeşinden biraz ileride kalmış. Hayat boşluğunda kalmış. Çalışmalara devam edeceğiz. Buradaki herkese söylüyoruz. Ne şekilde olursa olsun buradaki girdiğimiz tüm enkazın hepsinde ince hassasiyetle çalışıyoruz.20 gün de 50 gün de geçse Allah’tan ümit kesilmez.”

Haberin Devamı

159. SAAT

ASYANUR SEVİNCİ

HATAY’ın Antakya ilçesinde maden işçileri depremden 159 saat sonra Asyanur Öksüz’ü (18) enkaz altında sağ olarak çıkardı. Türkiye Taşkömürü Kurumu maden işçileri, enkaz altında kalan Asyanur Öksüz’ü kurtarmak için 6 saat çalışma yaptı. Asyanur, yanına ulaşan maden işçisine, “Ben direkt çok güzel boşluğa düştüm. Hiçbir şey olmadı bana dedi. Asyanur, tedavisi için hastaneye götürüldü.





157. SAAT

‘BİZ GELDİK ANNE’

HATAY’ın Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde yıkılan bir binada yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşam belirtisi tespit edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ışık tutarak enkazın içerisindeki kadına ışığı görüp görmediğini sordu. Kadının ışığı görmesiyle bu alana yoğunlaşıldı. İtfaiyeci, “Anne geldim. Biz Kocaeli’den geliyoruz seni kurtarmaya” dedi. Enkaz altında kalan Hafsa Dağcı’nın (63) önündeki engeller kaldırıldı. Çalışma ile Hafsa Dağcı depremden 157 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

Haberin Devamı





156. SAAT

MUSLERA’DAN FORMASINI İSTEDİ

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, su ve dondurma istedi. Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlatmak için hangi takımı tuttuğu sorusuna ise ‘Galatasaray’, en sevdiği futbolcu sorusuna ise ‘Muslera’ cevabını verdi. Hastaneye götürülen Semih’in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Muslera, Galatasaray’ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu. ‘Formanı istiyorum’ diyen Semih’e Muslera, ‘Hemen gönderiyorum’ cevabını verdi.





Haberin Devamı

133-141. SAAT

HATAY’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir enkazdan ses gelince çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, Suriyeli Adnan Ahmad Amir ile kucağındaki kızı Emira Amir'e (4) ulaştı. Baba kurtarma çalışmaları sırasında kendisi ile konuşan itfaiyeciden çay istedi. Ekipler, 141 saat sonra baba ile kızını enkazdan sağ çıkardı. Baba ile kızı tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM KORİDORU KURTARDI

Depremden 133 saat sonra kurtarılan 11 yaşındaki Muhammet'in kurtarılma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde; itfaiye erlerinin enkaz içerisinde oluşturdukları yarım metre genişliğinde ve 20 santimetre yüksekliğindeki yaşam koridorundan Muhammet'i çıkardıkları anlar yer alıyor.

Haberin Devamı