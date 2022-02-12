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Güngören'deki yangında can kaybı arttı! 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

#Istanbul#Güngören#Yangın
Güngörendeki yangında can kaybı arttı 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

İstanbul Güngören'de, tekstil atölyesinde çıkan yangın sonucu 4 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Bugün yapılan çalışmalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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Güngören Sanayi Mahallesi'nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada dün 13.30 sıralarında yangın çıktı. 4 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı patlamada 4 kişi gözaltına alındı.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangın çıkan binada bugün de incelemeler devam etti. Bugün binada yapılan incelemelerde birinci katta, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Güngörendeki yangında can kaybı arttı 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Ölen kişi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dün öğle saatlerinde Güngören Sanayi Mahallesi'nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangında patlama yaşanmıştı. 4 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı patlama 4 kişinin gözaltına alındı.

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Güngörendeki yangında can kaybı arttı 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Yangın çıkan binada bugün de incelemeler devam etti. İtfaiye ekipleri ve Olay Yeri İnceleme polisleri binaya girdi. Ekipler, binada inceleme yaptı. 

"BÜYÜK BİR FACİAYDI BİZİM İÇİN"

Çevrede iplikçi dükkanı olan Gökhan Dörtyol, "İlk patlama olduğunda insanlar Cuma Namazı'ndaydı. İçeride dört beş patlama birden oldu. İnsanlar panik halindeydi, içeride neyse ki Cuma Namazı vakti diye, çok kişi yoktu. İkinci kattan aşağıya atlayanlar oldu. Büyük bir faciaydı yani bizim için" dedi. 

Güngörendeki yangında can kaybı arttı 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Güngörendeki yangında can kaybı arttı 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

 

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