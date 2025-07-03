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Özel harekat polisi destekli operasyon... Güngören'de katil zanlısı valizde saklanırken yakalandı: Cinayeti itiraf etti

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#Güngören#Zanlı#Valiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 10:46

Güngören'de bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, özel harekat destekli polis ekiplerinin Esenyurt'ta bir rezidansa düzenlediği operasyonda valizin içerisine saklanırken gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Şenol K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde cinayeti kabul ettiği öğrenildi.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki sokakta Reşit Ayten'in (34) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hayatını kaybeden Ayten'in çeşitli suçlardan 20 kaydı ve 11 aranması bulunduğunu belirledi.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin Şenol K. (22) olduğu tespit edildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ DESTEKLİ OPERASYON

Şüphelinin, Esenyurt'ta kaldığı rezidansa özel harekat polisi destekli operasyon yapıldı.

Cinayet büro ekipleri, şüpheliyi gardırobun üzerindeki valizde saklanırken yakaladı.

Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah şarjörü, 23 fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin çeşitli suçlardan 19 kaydı ve 4 aranmasının olduğu belirlendi.

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CİNAYETİ KABUL ETTİ

Maktulle alacak-verecek meselesi olduğu öğrenilen şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde cinayeti kabul ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Şenol K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin cinayetin meydana geldiği sokaktan koşarak, uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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#Güngören#Zanlı#Valiz

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