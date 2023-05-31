×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Güngören'de 'yol verme' tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Güncelleme Tarihi:

#Güngören#Yol Verme Kavgası #Silahlı Saldırı
Güngörende yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 09:50

İstanbul GÜngören'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haberin Devamı

Merkez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre kullandığı araçla ters yönden gelen bir sürücü ile seyir halindeki diğer sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobillerden inen sürücüler ve yanlarında bulunan kişiler sokak ortasında kavga etmeye başladı.

Olayda bir kişi silah çıkartarak ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde kalabalık grubun kavga ettiği, ardından silahların patladığı ve bir kişinin yerde yaralı olarak yattığı anlar yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güngören#Yol Verme Kavgası #Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Meteoroloji uyarmıştı Ankarada sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

#Meteoroloji
Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı? ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

#Otobüste Bebek Arabası
Gizemli Covid hastası aranıyor Bilim insanları şimdiye kadarki en uzun süreli koronavirüs vakasının peşinde

Gizemli Covid hastası aranıyor! Bilim insanları şimdiye kadarki en uzun süreli koronavirüs vakasının peşinde

#Sağlık