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Güngören'de yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü

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#Güngören#Bina#Yıkım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 19:34

Güngören'de 5 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Çöken binadan beton parçalarının çarpmasıyla çevredeki iki bina zarar gördü. Çökme anı kameraya da yansıdı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında, Genç Osman Mahallesi, Geçit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 5 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldığı sırada, çökme meydana geldi. Çöken binanın beton parçaları, çevredeki binalardan birinin balkonuna birinin ise duvarlarına çarptı. Balkon ve duvarlar yıkılırken, iki bina hızla boşaltıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, durum itfaiye, sağlık ve belediye ve AFAD ekiplerine bildirildi.

Güngörende yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD ve itfaiye ekiplerin enkazdaki çalışmalarına bir de arama kurtarma köpeği eşlik etti. Sokağın büyük bir kısmı, tedbir amacıyla şeritlerle kapatılırken, bazı çevre sakinlerinin oturduğu binalardan ayrıldıkları görüldü. Ekiplerin alandaki çalışmaları devam ediyor.

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Güngörende yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü

"DEPREM GİBİ BİR GÜRÜLTÜ OLDU"

Yıkımı izlediğini belirten Bülent Şençift, "Uzun kepçe üst katları kesyiordu, bir anda görüntü koptu, üstteki bloklar yavaş yavaş kaydı, arkadaki evlerin balkonlarına geldi. Sarsıntı oldu. Deprem gibi bir gürültü oldu. Baktım, insanlar toplanmaya başladı, polisi aradılar. Kepçeler tabi o sırada geri çekildi.ö İfadelerini kullandı. Tedbiren evinden ayrıldığı görülen Engin Öztürk, "Caminin olduğu üst sokaktan yapıyorlardı yıkımı. Oradan boşalınca, kolonlar çatladı binaların üzerine döndü. Ben bu sokaktaydım, evde olanlar sarsıldılar." dedi.

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#Güngören#Bina#Yıkım

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