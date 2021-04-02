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Serdar ALTINTEPE - DHA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 19:01 | Son Güncelleme:

Güngören'de yangın paniği

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Güngören'de yangın paniği

Güngören'de medikal malzeme deposu olarak kullanılan bodrum katta yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürme çalışması bir buçuk saattir devam ediyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Bilge Sokak'ta bulunan bir iş yerinde çıktı. Medikal malzeme deposu olarak kullanılan iki katlı bodrumda katta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışması bir buçuk saattir devam ediyor.

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