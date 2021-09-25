Güngören'de sokak ortasında iki erkek çocuğuna taciz! Şüpheli tutuklandı

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Ömer ÇETİNASLAN - Ali TİNBEK/İSTANBUL,(DHA) Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Güngören Köyiçi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Selahattin P. (71) isimli kişi, sokak ortasında Suriye uyruklu iki erkek çocuğunu yanına çağırdı. Selahattin P., çocuklarla bir süre konuştuktan sonra fiziksel olarak taciz etmeye başladı.

Kendisini görüntüleyen bir vatandaşın tepkisiyle karşılaşan Selahattin P., olay yerini hızla terk etti. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerin polis ile paylaşılması üzerine harekete geçen Sanal Devriye polis ekipleri, Selahattin P.'nin adresine ulaştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selahattin P., emniyette sorgulandı.

"ÇOCUKLARA SARILDIM VE LAHMACUN VERDİM"

Selahattin P.'nin emniyetteki ifadesinde; "İkamet ettiğim mahallenin tam hatırlayamadığım bir sokağında evime giderken, iki Suriye uyruklu, daha önceden tanıdığım ancak isimlerini bilmediğim çocuklarla karşılaştım. Beni görünce sarıldılar. Ben de çocuklara sarıldım ve onlara lahmacun verdim. İzletmiş olduğunuz kişi benim. Ben çocuklara cinsel istismarda bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

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Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Selahattin P.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.