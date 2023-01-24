Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Güngören'de silahlı saldırı! 16 yaşındaki Zafer son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Zafer Elitok#Güngören#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 09:57

Güngören'de motosikletle seyir halinde olan 16 yaşındaki Zafer Elitok, uğradığı silahlı saldırıda öldü. Elitok'un vurulup düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, geçen pazar günü saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, motosikletle seyir halinde olan 16 yaşındaki Zafer Elitok, silahlı saldırıya uğradı. Vurulduktan sonra motosikleti durduran Elitok, yere yığıldı. Koşarak gelen bir saldırgan yerde yatan Elitok'a tekme atarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Elitok, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zafer Elitok kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Güngörende silahlı saldırı 16 yaşındaki Zafer son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

"BAKTIM Kİ BİR ADAMLAR KANLAR İÇİNDE"

Olayın olduğu mahallede yaşayan İbrahim Demirel, "Akşam balkona çıktım, baktım bir adam yerde kanlar içinde. İki sefer ağzını açtı. Polis ve ambulans gelip, aldı götürdüler. Sonradan duydum ki ilerde vurmuşlar" dedi. 

"AMA BENİM YEĞENİM 15 YAŞINDA"

Teyze Betül Yazal, "Yeğenim, Tozkoparan civarında, bir kavgaya karışmış. Yeğenimle bir grup arasında çatışma yaşanmış, motorla geçerken benim yeğenimi vurdular. Neden olduğunu şu anda bilmiyoruz. Soruşturuluyor şu an polisler tarafından. Yeğenim 15 yaşında, daha küçücük bir çocuk. Ne yapmış olabilir yani? Vurulacak kadar ve sırtından. Benim yeğenim öldü, ciğerimiz yandı, perişan olduk. Adalet istiyorum ben" diye konuştu.  

"ÇOCUĞUMU VURMUŞLAR"

Babaanne Nuriye Elitok, "Akşam bize yemeğe çağırdım onları, annesini babasını. Daha sonra telefonla aradım cevap yok, meğerse çatışmaya girmiş. Çocuğumu vurmuşlar. Yani cebinde silah taşıyan, cebinde bıçak taşıyan... Neden böyle yapıyorlar" 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zafer Elitok#Güngören#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

FBIın arananlar listesindeki tek kadın... Bütün dünyayı dolandırdı paraları da alıp sırra kadem bastı Bir kız gibi görünüyor ama o bir alev

FBI'ın arananlar listesindeki tek kadın... Bütün dünyayı dolandırdı paraları da alıp sırra kadem bastı! 'Bir kız gibi görünüyor ama o bir alev'

#Ruja Ignatova
Doktorlar En fazla 15ine kadar yaşar demişti, bugün tam 92 yaşında Peki nasıl başardı

Doktorlar 'En fazla 15'ine kadar yaşar' demişti, bugün tam 92 yaşında! Peki nasıl başardı?

#Sağlık
İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü? | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

#Yaşam