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Güngören'de parkta kamyonun çarptığı öğretmen Osman Pat hayatını kaybetti

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#İSTANBUL#Güngören#Polis
Güngörende parkta kamyonun çarptığı öğretmen Osman Pat hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 10:24

GÜNGÖREN'de peyzaj çalışması yapılan parktan geçen öğretmen Osman Pat'a hafriyat kamyonu çarptı. Pat, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Bahçelievler Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Osman Pat, geçen cumartesi günü, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Caddesi'ndeki parka girdi.

Peyzaj çalışması sırasında çalışan hafriyat kamyonu Osman Pat'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Pat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Adli tıp kurumuna kaldırılan Osman Pat'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Pat, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

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#İSTANBUL#Güngören#Polis

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