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Gündem
Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 05.08.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Güngören'de panik anları! Sokağa döküldüler

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Güngören'de panik anları! Sokağa döküldüler

İstanbul Güngören'de 4 katlı binanın giriş katında elektrik panosunun yanmasıyla çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bir annenin dumandan dolayı balkonda çocuğuyla korku içinde kurtarılmayı bekledi.

Gençosman Mahallesi Yolcu Sokak'taki 5 katlı binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle daireler ve merdiven boşluğu dumanla doldu. Bina sakinleri kendilerini balkonlara attı. Bir kadının çocuğunu kucağına alarak korku içinde balkonda beklediği görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla mahsur kalanları tahliye edip, yangına müdahale etti.

Güngörende panik anları Sokağa döküldüler

Dumandan etkilenen ikisi çocuk 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin bebeği koşarak ambulansa götürdüğü anlar kameraya yansıdı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek duman tahliyesi yapıldı. Mahalle sakini Ferhat Kara, "Elektrik kaynaklı yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalanlar oldu. Suriyeli uyruklu ailenin çocuğu kalp hastası şu anda onu kurtarıyorlar." dedi.
Güngörende panik anları Sokağa döküldüler

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