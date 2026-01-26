Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi adliyede ifade veriyor

Haberin Devamı

OLAY

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.