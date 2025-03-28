Güngören'de müzisyeni döverek öldürmüşlerdi... Duruşma ertelendi

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Güngören’de bir fast food restoranında yaşanan darp sonucu Umut Emre Aytekin’in hayatını kaybetmesine ilişkin davada, iki sanığın yargılanması sürüyor. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu’nun yanı sıra taraf avukatları ile maktulün annesi Nermin Kıvrak da hazır bulundu.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTENDİ

Sanık avukatları, olayın yaşandığı gün Umut Emre Aytekin’in alkollü olduğunu, hakaret ve tehditler savurduğunu bu nedenle sanıkların saldırdığını söyledi. Ayrıca sanıkların öldürme amacı ile değil sadece darp amacıyla saldırdıklarını belirtti. Haksız tahrik indiriminin uygulanmasını ve sanık Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 18 Haziran’a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Şubat'ta Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda şüpheliler Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun müzisyen Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdükleri belirtildi. Hazırlanan iddianamede, iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Umut Emre Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip, ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile şüpheliler arasında masa başında konuşma geçtiği aktarıldı. Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Hayrettin Öztaşçı'nın Aytekin'i kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak yere düşürdüğü anlatılan iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği kaydedildi. İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

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