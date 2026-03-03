Güngören'de motosiklet sürücüsünün feci ölümü! Minibüse çarptıktan sonra üzerinden beton mikseri geçti

Haberin Devamı

Olay, D-100 Karayolu Yanyol Merter mevkiinde Bakırköy istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. 34 MJK 790 plakalı motosikletle seyir halinde olan Bedir Karaca (30), Merter mevkiinde park halinde olan servis minibüsünü fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Karaca’nın üzerinden beton mikseri geçti. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bedir Karaca’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yeri ve çevresine güvenlik şeridi çekerken beton mikseri şoförü ve servis minibüsünün şoförü gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.