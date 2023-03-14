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Güngören'de lisede cinsel istismar iddiasına soruşturma

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#Güngören#Çocuk İstismarı#Lise
Güngörende lisede cinsel istismar iddiasına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 12:15

Güngören’de 2016 yılından beri lise öğretmeninin tacizine uğradığını öne süren S.T. geçen yıl şikayetçi oldu. Ancak savcılık delil yetersizliğinden takipsizlik verdi. S.T., Mehmet D.'nin WhapsApp'tan gönderdiği fotoğraf ve videoları telefonuna yüklediği bir uygulama ile geri getirerek Şubat ayında yeniden şikayetçi oldu. Savcılık dosyaya giren deliller nedeniyle soruşturma başlattı.

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Güngören'de bir kız meslek lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışan Mehmet D. hakkında, kız öğrencisi S.T.,'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. S.T.'nin ihbarıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Mehmet D.'nin baskı ve tehditle 14 yaşından 20 yaşına kadar genç kızı cinsel olarak istismar ettiği belirtildi. Mehmet D.'nin, S.T.'ye gönderdiği kendisine ait cinsel içerikli görüntüler de dosyaya girdi. 

GÖRÜNTÜLER DELİL OLDU

S.T.'nin Mehmet D. hakkında geçtiğimiz yıl da şikayetçi olduğu öğrenildi. Ancak Mehmet D.'nin WhapsApp'tan gönderdiği fotoğraf ve videoları S.T.'ye zorla sildirdiği için delil sunulamadı. Savcılık eksik delil nedeniyle takipsizlik kararı verdi. S.T., telefonuna yüklediği bir uygulama ile silinmiş fotoğrafları geri getirerek şubat ayında yeniden şikayetçi oldu. Savcılık dosyaya giren deliller nedeniyle soruşturmayı yeniden başlattı. 

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"İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ"

S.T.'nin avukatı Nur Arıkan, "Sistematik cinsel saldırılar 2016 yılında başlıyor. İstanbul Güngören'de sadece kız öğrencilerin olduğu meslek lisesinde 9'uncu sınıf öğrencisiyken öğretmeni tarafından cinsel istismara maruz kalıyor. Kız çocuğuna dokunarak, öperek, aracına alarak istismar etmeye başlıyor. Bu süreç içerisinde şüpheli ve karısı, kız çocuğunu tehdit ederek susturuyor. Artık çocuk dayanamayacak duruma geliyor, intihara teşebbüs ediyor. Ablası intiharını önlüyor, şu an psikolojik tedavi görüyor. İlaçlar ile ayakta kalıyor. Bunlar onun 14 yaşında kaldırabileceği şeyler değil, şu an 20 yaşına geldi. Şüpheli hala 'Ailen bu durumu öğrenirse seni öldürür' diyerek tehdit ediyor. Bugüne kadar da bu tehditlerle baskılamış. Maalesef kapalı bir toplumuz ve süreç gittikçe daha çok zorlaşmış. Cinsel istismardan soruşturma devam ediyor. Bu durumu okula bildirdik, herhangi dönüş olmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na çağrıda bulunmak istiyoruz, davaya müdahil olmalarını istiyoruz" dedi.

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#Güngören#Çocuk İstismarı#Lise

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