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Güngören'de korkunç olay! HalÄ±ya sarÄ±lÄ± halde ölü bulundu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#Güngören#Cinayet
GÃ¼ngÃ¶rende korkunÃ§ olay HalÄ±ya sarÄ±lÄ± halde Ã¶lÃ¼ bulundu
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 13:24

GÃ¼ngÃ¶ren'de tek yaÅŸayan Musa YÄ±lmaz evinde halÄ±ya sarÄ±lÄ± halde Ã¶lÃ¼ bulundu. Evinin bir odasÄ±nÄ± yabancÄ± uyruklu kiÅŸilere kiralayan Musa YÄ±lmaz'Ä±n cenazesi adli tÄ±p kurumundan alÄ±narak memleketine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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Merkez Mahallesi Bahar Sokak'ta tek yaÅŸayan Musa YÄ±lmaz (57) evinin bir odasÄ±nÄ± yabancÄ± uyruklu 2 kiÅŸiye kiraladÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re 10 gÃ¼n boyunca Musa YÄ±lmaz'dan haber alÄ±namayÄ±nca doktoru durumdan ÅŸÃ¼phelendi. Musa YÄ±lmaz'Ä±n kÄ±z kardeÅŸini arayan doktor, ilaÃ§larÄ±nÄ± uzun zamandÄ±r gelip almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bunun Ã¼zerine kÄ±z kardeÅŸ eve girince YÄ±lmaz'Ä±n halÄ±ya sarÄ±lmÄ±ÅŸ cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. YÄ±lmaz'Ä±n sÄ±rtÄ±ndan bÄ±Ã§aklandÄ±ktan sonra halÄ±ya sarÄ±larak Ã§ekyatÄ±n altÄ±na konulduÄŸu tespit edildi. Musa YÄ±lmaz'Ä±n cenazesi topraÄŸa verilmek Ã¼zere memleketi Sivas DivriÄŸi'ye gÃ¶nderildi. Polis ekipleri ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.Â

GÃ¼ngÃ¶rende korkunÃ§ olay HalÄ±ya sarÄ±lÄ± halde Ã¶lÃ¼ bulundu

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"DOKTOR KIZ KARDEÅžÄ°NÄ° ARAMIÅž"

Musa YÄ±lmaz'Ä±n kuzeni Muharrem YÄ±lmaz, "Musa'nÄ±n belediyeden sÃ¼rekli yemeÄŸi geliyordu. Bu kiÅŸiler 5-6 gÃ¼n boyunca kapÄ±dan yemeÄŸi alÄ±p iÃ§eri koymuÅŸlar. Her gelen yemeÄŸi alÄ±p mutfaÄŸa koymuÅŸlar sonra koku olunca kÄ±z kardeÅŸi polise haber veriyor. Sonra yemeÄŸi Ã§Ã¶pe attÄ±lar. Doktor kÄ±z kardeÅŸini aramÄ±ÅŸ. 'Ä°laÃ§larÄ± almaya gelmedi bir bakÄ±n' demiÅŸ. KÄ±z kardeÅŸi gidip bakmÄ±ÅŸ bu olay ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. Bir ÅŸeylere sarÄ±p Ã§ekyatÄ±n altÄ±na koymuÅŸlar. KaÃ§tÄ±klarÄ±na dair ne bilgimiz yok. Musa abi kendi halinde insandÄ±. Evinde oturup duran biriydi tek kalÄ±yordu" dedi. Yenibosna Adli TÄ±p Kurumu'nda yapÄ±lan otopsinin ardÄ±ndan cenaze aile yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi. Musa YÄ±lmaz'Ä±n cenazesi topraÄŸa verilmek Ã¼zere memleketi Sivas DivriÄŸi'ye gÃ¶nderildi.

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#Ä°stanbul#Güngören#Cinayet

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