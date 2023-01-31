Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Güngören'de korkunç olay: 7'nci kattan otomobilin üstüne düştü

Güncelleme Tarihi:

#Otomobil#Cip#İstanbul
Güngörende korkunç olay: 7nci kattan otomobilin üstüne düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 10:11

Güngören'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, 7'nci kattan cipin üstüne düştü.

Haberin Devamı

Mehmet Nezih Özmen Mahallesi Emek sokakta bulunan sitenin 7. katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi dün saat 17.00 sıralarında daireden atlayarak cipin üstüne düştü. Sesi duyan komşular dışarı çıktığında yerde yaralı halde yatan bir kişiyi ve tavanı parçalanmış aracı gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan vatandaş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Site sakinlerinden Engin Kocagül, "Burada komşumuzun oğlu 7'inci kattan aşağı, aracın üzerine düştü. Sonra ambulans geldi, olay yeri geldi, polisler geldi. Hastaneye kaldırdılar. İnşallah herhangi bir şey olmaz. Ağır yaralı gibiydi. Düştüğünü söyledi" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomobil#Cip#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

ABDnin gözü bu davada Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

ABD'nin gözü bu davada! Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

#Alex Murdaugh
Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

#Uyku
Android telefon kullananlara müjdeli haber

Android telefon kullananlara müjdeli haber!

#Android