Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamındaki binada doğalgaz patlaması: 3 işçi yaralandı

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Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Öğlen saatlerinde 3 işçi doğalgaz borularının sökümünü yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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“PATLAMA SESİ DUYDUM”

Bölgede yaşayan Vildan Ünlü isimli vatandaş, "Ben evdeydim, bir andan patlama sesini duydum. Büyük bir patlama sesi gelince inşaattan asansör düştü sandım. Meğer doğalgaz patlamış. 3 kişi yaralandı diye biliyorum’" dedi.