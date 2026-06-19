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Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamındaki binada doğalgaz patlaması: 3 işçi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Güngören#Doğal Gaz#Patlama
Güngörende kentsel dönüşüm kapsamındaki binada doğalgaz patlaması: 3 işçi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 14:37

Güngören Akıncılar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan 5 katlı bir binada, doğalgaz borularının kesimi yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Öğlen saatlerinde 3 işçi doğalgaz borularının sökümünü yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Güngörende kentsel dönüşüm kapsamındaki binada doğalgaz patlaması: 3 işçi yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Güngörende kentsel dönüşüm kapsamındaki binada doğalgaz patlaması: 3 işçi yaralandı

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“PATLAMA SESİ DUYDUM”

Bölgede yaşayan Vildan Ünlü isimli vatandaş, "Ben evdeydim, bir andan patlama sesini duydum. Büyük bir patlama sesi gelince inşaattan asansör düştü sandım. Meğer doğalgaz patlamış. 3 kişi yaralandı diye biliyorum’" dedi.

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#Güngören#Doğal Gaz#Patlama

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