Güngören'de tramvay, ticari minibüse çarptı: Yaralılar var

İHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 11:52
İstanbul Güngören'de tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
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Güngören'de Abdi İpekçi Caddesi’nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.
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