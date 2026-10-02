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Güngören'de tramvay, ticari minibüse çarptı: Yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Güngören#Tramvay#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 11:52

İstanbul Güngören'de tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

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Güngören'de Abdi İpekçi Caddesi’nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Güngörende tramvay, ticari minibüse çarptı: Yaralılar var

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#Güngören#Tramvay#Kaza

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