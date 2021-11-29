Haberin DevamÄ±

Haznedar Mahallesi'nde son gÃ¼nlerde esnafÄ±n, kÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtirerek sÃ¼rekli hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapan kiÅŸiyle baÅŸÄ± dertte. Ä°ddiaya gÃ¶re, bir kiÅŸi farklÄ± gÃ¼nlerde kÄ±lÄ±k kÄ±yafet ve imaj deÄŸiÅŸikliÄŸi yaparak iÅŸ yerlerinden hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapÄ±yor. Son olarak 27 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde aynÄ± kiÅŸi olduÄŸu iddia edilen, koltuk deÄŸnekli ayaÄŸÄ± sarÄ±lÄ± bir kiÅŸi banyo lifi ve ÅŸampuan Ã§aldÄ±.Â

"SAKAT DEÄžÄ°LDÄ°, SAKAT TAKLÄ°DÄ° YAPIYORDU"

KÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtiren hÄ±rsÄ±zÄ±n dadandÄ±ÄŸÄ± marketin sahibi Akif Demirkoparan, "Her seferinde kÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtirerek gelen bir hÄ±rsÄ±z var. GeÃ§enlerde koltuk deÄŸneÄŸi ile geldi. Her seferinde yakalÄ±yoruz yine geliyor, yine geliyor. Ã–zelikle bu civarÄ±ndaki esnafÄ±n dikkatini Ã§ekmek istiyorum, farklÄ± kÄ±lÄ±k kÄ±yafet ile gelerek Ã§ok ucuz mallarÄ± Ã§alÄ±yor. Yetkililerin de bu iÅŸ iÃ§in mÃ¼dahale etmesini istiyorum. GeÃ§enlerde koltuk deÄŸneÄŸi ile gelerek banyo lifi Ã§aldÄ±. Sakat deÄŸildi sakat taklidi yapÄ±yordu, yalandan hareketler yapÄ±yor. Bazen sakallÄ±, bazen sakalÄ±nÄ± keserek geliyor. Hep uyarÄ±yoruz ama hep geliyor. HÄ±rsÄ±zÄ± takip etmek iÃ§in iÅŸimizi yapamÄ±yoruz." dedi.

Â

Haberin DevamÄ±

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Marketin Ã¶nÃ¼ne gelerek dÄ±ÅŸarda bulunan eÅŸyalarÄ± Ã§alan kiÅŸi, gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, bir kiÅŸinin koltuk deÄŸneÄŸi ile ayaÄŸÄ± sarÄ±lÄ± ÅŸekilde geldiÄŸi, dÄ±ÅŸarda bulunan ÅŸampuan ve banyo lifini Ã§aldÄ±ÄŸÄ±, daha sonra hiÃ§bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi devam ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bir baÅŸka kamerada ise, farklÄ± kÄ±yafetiyle ÅŸampuan Ã§aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Â