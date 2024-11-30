×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güngören'de enkazdaki işçi aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Güngören #Enkaz#İşçi
Güngörende enkazdaki işçi aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 10:04

Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada meydana gelen çökmede, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 16 saattir sürüyor.

Haberin Devamı

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrasında 2 kişi göçük altında kalırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından 1 kişi göçük altından çıkarılmıştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 16 SAATTİR SÜRÜYOR

Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları devam ederken, işçiye ulaşmak için binanın ön tarafı iş makinaları ile yıkıldı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 16 saattir itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla sürüyor.

Güngörende enkazdaki işçi aranıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güngören#Enkaz#İşçi

BAKMADAN GEÇME!