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Güngören'de dehşet! Kemer tokası hayatını kurtardı

#İstanbul#Güngöre#Polis
Güngörende dehşet Kemer tokası hayatını kurtardı

İstanbul’un Güngören ilçesinde hasmının işlettiği çay ocağına ‘müşteri’ kılığında giren saldırgan, işyeri sahibine silahla ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan çay ocağı işletmecisinin merminin şans eseri belindeki kemer tokasına isabet etmesi sonucu ölümden kıl payı kurtulduğu belirlendi.

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Alınan bilgiye göre, hayrete düşüren olay, 9 Mart’ta Çarşamba günü saat 12.40 sıralarında Güngören ilçesine bağlı Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D.K., aralarında husumet bulunan Ş.Y.’nin işlettiği çay ocağına ‘müşteri’ olarak geldi. Kapıdan içeri girer girmez hasmı Ş.Y.’nin yanına yaklaşan D.K, silahına sarıldı. Ocakta bulunan hasmının yanında silahını çeken D.K., tabanca ile tek el ateş ederek Ş.Y.'yi belinden vurdu. Ardından olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GERÇEK HASTANEDEKİ MUAYENEDE ORTAYA ÇIKTI

Göbek bölgesine kurşun isabet eden Ş.Y, ambulansla en yakındaki hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Hastanesine kaldırılan Ş.Y., burada tedaviye alındı. Yapılan kontrolde saldırgan D.K.’nın silahından çıkan kurşunun Ş.Y.’nin belindeki kemerin tokasına isabet ettiği, Ş.Y'nin bu nedenle yaralanmadığı, ancak göbek bölgesinde darbeye bağlı morluklar oluştuğu anlaşıldı.

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YAKALANAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Hayati tehlikesi bulunmayan Ş.Y. aynı gün hastaneden taburcu edilirken, saldırgan olaydan 2 gün sonra; 11 Mart'ta akşam saat 22.00 sıralarında Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan saldırgan ertesi gün adliyeye sevk edildi. Hasmına ateş açan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

VATANDAŞLAR OLAY ANINI ANLATTI

Olayı anlatan Mehmet Geylani isimli vatandaş, "Burada adamın demirlerini falan çalmışlar. Bir kaç kez de zarar vermişler. Adamlar da gelip sıkmışlar Biri kemer tarafına gelmiş. Biri de bacağına gelmiş" dedi.

Olayı görmediğini söyleyen Haydari Yıldırım isimli vatandaş ise, "Görmedik. İçerde çay içerken öbür vatandaş gelip karnına sıkmış. Polisler gelmiş" ifadelerini kullandı

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#İstanbul#Güngöre#Polis

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