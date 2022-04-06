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Güngören'de çayevine sahte içki baskını

#Sahte İçki#Güngören#Çayevi
Güngörende çayevine sahte içki baskını

Güngören'de alkol alarak çevreye zarar veren kişilerle ilgili ihbarı değerlendiren polis ekipleri, çayevi olarak faaliyet gösteren işyerine baskın düzenledi. Çayevinin merdiven altı bölmelerinden sahte içki ele geçirildi.

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Güngören Sanayi Mahallesinde 30 Mart tarihinde alkol kullanımından kaynaklı çevreye rahatsızlık veren kişilerin bulunduğu yönünde bilgi alan polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Sanayi Mahallesindeki sokakta çayevi olarak faaliyet gösteren bir işyerinin kaçak ve sahte içki bulundurduğu belirlendi.

İşyerinin merdiven altı bölmesinde yapılan kontrolde 8 şişe sahte bandrollü olduğu değerlendirilen kaçak viski, 3 adet 1 litrelik pet şişeler halinde 3 litre etil alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan hakkında işlem yapılan işyeri sahibi S.A., (48) işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Güngörende çayevine sahte içki baskını

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#Sahte İçki#Güngören#Çayevi

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