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Güngören'de boşaltılan binanın çatısında çökme: 1 yaralı

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#Güngören#Bina#Çökme
Güngörende boşaltılan binanın çatısında çökme: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 13:02

Güngören'de kentsel dönüşümdeki binaya giren hurdacı, çatının çökmesi sonucu yaralandı.

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Olay 12.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde bulunan 3 katlı boşaltılan binada yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıkan binaya hurdaları toplamak için hurdacı, çatıda söküm yaparken çökme meydana geldi. Hurdacı çatının altında kaldı.

Diğer hurdacı arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hurdacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi Muhtarı Ünal Yılmaz, "Sahipsiz bulunduğu için kağıtçılar olsun, hurdacılar olsun bu binalara girmeye başladı. Kontrolsüz bir şekilde binaya giren kişiler söküm yapmaya başladılar. Az önce de elim bir olay yaşandı. Çatının çökmesi sonucu bir vatandaşımız çatının altında kaldı. Bu bir ilk ama son değil arkası da gelecektir onun için hızlı bir şekilde güvenliğin alınması gerekiyor." dedi.

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Güngörende boşaltılan binanın çatısında çökme: 1 yaralı

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#Güngören#Bina#Çökme

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