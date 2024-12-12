Güngören'de bir bina çöktü: Olay yerine ekipler sevk edildi

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Haznedar Mahallesi'nde boşaltılan ve yıkımına başlanan bina, çalışmalar sırasında çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Güngören’de kentsel dönüşüm çerçevesinde iş makineleri ile yıkımı yapılan binanın çökme anı kameraya yansıdı. Çökmeyle birlikte vatandaşların ve oradaki bir kedinin korkuyla kaçtığı, ortalığın da tozla kaplandığı görüntüye yansıyor.



Çökmeden saniyeler önce binanın yakınından bebeğiyle geçen bir kadının da faciadan döndüğü kameraya yansıyor.