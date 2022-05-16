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Güngören'de bir baba oğlunu ekmek bıçağıyla kovaladı

#Istanbul#Güngören#Bıçaklı Saldırı
Güngörende bir baba oğlunu ekmek bıçağıyla kovaladı

İstanbul Güngören'de baba ve oğlu arasındaki kavga, bıçaklı, sopalı saldırıya dönüştü.

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Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada, baba oğlunu bıçak ve sopayla sokağa kadar kovaladı. Mahallelinin araya girmesiyle sakinleştirilen baba, oğluyla birlikte polis merkezine götürüldü. Baba ve oğlu birbirlerinden şikayetçi oldu.

MARKETE SIĞINDI

Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta yaşanan olayda, oğlu ile kavga eden baba, ekmek bıçağı ve sopayla saldırdı. Babasından kaçan oğlu, mahalledeki markete sığındı. Oğluna saldırmaya çalışan baba, mahalle sakinleri tarafından durduruldu. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayda, baba ve oğlu polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olarak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

 

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#Istanbul#Güngören#Bıçaklı Saldırı

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