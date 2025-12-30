×
Güngören'de binanın balkonundan parçalar koptu, yayalar son anda kurtuldu; olay kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Güngören#Balkon Kazası#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 20:47

Güngören’de 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundaki parçalar koptu. Kaldırımda yürüyen yayalar balkondan kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 15.35 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın en üst katındaki dairenin balkonundaki parçalar koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Ekipler kopan balkonun parçasının bulunduğu dairede çalışma gerçekleştirirken, binadan karot örneği alınacağı öğrenildi.

Güngörende binanın balkonundan parçalar koptu, yayalar son anda kurtuldu; olay kamerada

PARÇALARIN DÜŞME ANI KAMERADA

5 katlı binanın en üst katındaki balkonun parçalarının düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, dairenin balkonundan kopan parçaların yolda yürüyen yayaların arkasına ve park halindeki araçların üzerine düştüğü anlar yer aldı.

'ÇOCUKLU VATANDAŞLARIMIZA ZARAR GELEBİLİRDİ'

5 katlı binanın giriş katında bulunan iş yeri sahibi Mert Karaca, "Olay, 15.30 sıralarında meydana geldi. Verilmiş sadakamız varmış, çok şükür burada ki vatandaşlarımıza zarar gelmedi. Apartmanın balkon duvarı çöktü. Burada bir aracımız vardı zarar gördü. 1 dakika önce gelseydi araç sahibinin üzerine düşebilirdi. En çokta beni düşündüren o. Ama dediğim gibi burası oyuncak mağazası, çocuklu vatandaşlarımız var onlara da zarar gelebilirdi. Bizi sevindiren kimseye birşey olmaması" şeklinde konuştu

