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Güngören'de Belediye Meclis Üyesi ofisinde ölü bulundu

#Güngören#Belediye Meclis Üyesi#CHP
Güngörende Belediye Meclis Üyesi ofisinde ölü bulundu

Güngören'de CHP Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Önderoğlu ofisinde ölü bulundu.

CHPli Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Önderoğlu ölü bulunduCHPli Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Önderoğlu ölü bulundu
CHPli Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Önderoğlu ölü bulundu

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Olay, saat 14.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir süre kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki CHP Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Önderoğlu'nun yakınları ofisine geldi. Açamayınca kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Ali Rıza Önderoğlu'nun cansız bedenini buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Önderoğlu'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

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#Güngören#Belediye Meclis Üyesi#CHP