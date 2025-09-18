×
Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi

Güngörende balkonu çöken bina tahliye edildi
İstanbul Güngören'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina zabıta ekipleri tarafında mühürlendi.

Olay, Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binada saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Binanın en üst katında bulunan dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Sesi duyan apartman sakinleri balkonun çöktüğünü fark ederek hemen kendilerini dışarıya attı. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı.

Sabah saatlerinde ise 12 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayanlar, evlerinden eşyalarını aldı. Apartman tahliye edilerek, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Apartman sakini Dursun Eren, "Balkon çöktü ne yapalım. Boşaltacağız binayı. Kiralık daire bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Eşyalarımızı taşıyacağızö dedi.(DHA)

